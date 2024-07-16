Перес - Мбаппе: Спасибо за то, что ты приложил усилия, которые многие не могут даже представить

Президент "Реала" Флорентино Перес поприветствовал звёздного новичка мадридского клуба Килиана Мбаппе.

"Пришло время поприветствовать невероятного игрока, который придет, чтобы помочь нам продолжать побеждать. Игрока, который сегодня исполняет мечту всей своей жизни. Сегодня мы приветствуем Килиана Мбаппе. Дорогой Килиан, спасибо тебе за то, что ты приложил усилия, которые многие даже не могут себе представить, чтобы сегодня ты мог надеть эту белую футболку. Добро пожаловать в твой новый дом, добро пожаловать в "Реал Мадрид".

Благодарю тебя за твою безусловную любовь и страсть к "Реалу". Я очень хорошо понимаю, какие эмоции сейчас испытываешь ты и твоя семья. Ты влюбился в "Реал Мадрид" еще в детстве. Ты был на этом стадионе, когда тебе было всего 13 лет, и уже тогда мы видели, как искрились твои глаза от эмоций, когда ты смотрел на своих кумиров. Я знаю, что ты никогда не забудешь тот день в декабре 2012 года, когда Зинедин Зидан пригласил тебя познакомиться с "Реал Мадрид Сити" (тренировочная площадка - прим.) и встретиться с игроками, которыми ты так восхищался. И ты добился своей мечты, потому что никогда не сдавался. Сегодня ты здесь, потому что хотел этого. И только твоя сила воли смогла преодолеть все невзгоды", - приводит слова Переса официальный сайт "сливочных".