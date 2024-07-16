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"UNO, DOS, TRES..." Килиан Мбаппе повторил легендарную фразу Роналду
Мбаппе - игрок Реала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 16 июля, "Реал Мадрид" официально представил Килиана Мбаппе как нового игрока команды.
Футболист во время своей презентации выразил готовность посвятить испанскому клубу свою жизнь. Кроме того, Килиан повторил легендарную фразу Криштиану Роналду во время церемонии: "Uno, dos, tres... Hala Madrid!".
???? 1, 2, 3… ¡HALA MADRID! ????— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 16, 2024
????️ @KMbappe #WelcomeMbappé pic.twitter.com/cEOhEF6K4E
Напомним, что форвард подписал контракт с клубом до июня 2029 года.
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