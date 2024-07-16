"UNO, DOS, TRES..." Килиан Мбаппе повторил легендарную фразу Роналду

Во вторник, 16 июля, "Реал Мадрид" официально представил Килиана Мбаппе как нового игрока команды.

Футболист во время своей презентации выразил готовность посвятить испанскому клубу свою жизнь. Кроме того, Килиан повторил легендарную фразу Криштиану Роналду во время церемонии: "Uno, dos, tres... Hala Madrid!".

Напомним, что форвард подписал контракт с клубом до июня 2029 года.