  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "UNO, DOS, TRES..." Килиан Мбаппе повторил легендарную фразу Роналду
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"UNO, DOS, TRES..." Килиан Мбаппе повторил легендарную фразу Роналду

Испания

Мбаппе - игрок Реала

"UNO, DOS, TRES..." Килиан Мбаппе повторил легендарную фразу Роналду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 16 июля, "Реал Мадрид" официально представил Килиана Мбаппе как нового игрока команды.

Футболист во время своей презентации выразил готовность посвятить испанскому клубу свою жизнь. Кроме того, Килиан повторил легендарную фразу Криштиану Роналду во время церемонии: "Uno, dos, tres... Hala Madrid!".

Напомним, что форвард подписал контракт с клубом до июня 2029 года.

Читайте такжеМбаппе во время презентации в Реале: Я собираюсь отдать свою жизнь за этот клуб и этот герб
По теме
yellow-arrow
Вместе с легендами. Довбик попал в промо-ролик испанской редакции симулятора EA FC 25. ВИДЕО
yellow-arrow
Гибралтар подал жалобу в УЕФА из-за поведения испанцев после победы на Евро-2024
yellow-arrow
Перес - Мбаппе: Спасибо за то, что ты приложил усилия, которые многие не могут даже представить
Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
real madrid
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости