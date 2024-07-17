Мичел: Мы должны построить команду в чемпионате. Затем посмотрим на Лигу чемпионов

Тренер каталонского клуба считает, что до старта ЛЧ нужно построить команду.

“Это мечта. Но мы должны отложить её в сторону. Сначала мы должны думать о том, чтобы проделать хорошую работу сейчас, хорошо подготовиться к чемпионату. Важнейшим является чемпионат.

Игроки испытывают хорошие ощущения относительно Лиги чемпионов, но сначала мы должны построить команду в чемпионате. Это наш хлеб с маслом. Это главная цель клуба. Затем мы посмотрим на Лигу чемпионов".