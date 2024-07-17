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Мичел: Мы должны построить команду в чемпионате. Затем посмотрим на Лигу чемпионов
Наставник Жироны поделился ожиданиями от старта нового сезона
Фото: facebook.com/gironafc
Тренер каталонского клуба считает, что до старта ЛЧ нужно построить команду.
“Это мечта. Но мы должны отложить её в сторону. Сначала мы должны думать о том, чтобы проделать хорошую работу сейчас, хорошо подготовиться к чемпионату. Важнейшим является чемпионат.
Игроки испытывают хорошие ощущения относительно Лиги чемпионов, но сначала мы должны построить команду в чемпионате. Это наш хлеб с маслом. Это главная цель клуба. Затем мы посмотрим на Лигу чемпионов".
"Это историческое событие для нас. Это будет очень особенно, но до первого дня еще далеко. Я надеюсь и желаю, что дебют будет дома. Надеюсь, что так и будет”, – рассказал специалист.
В предыдущей кампании Ла Лиги "бело-красные" оформили бронзу и набрали 81 балл.
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