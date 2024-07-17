  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мбаппе: Не терпится сыграть с Винисиусом, Беллингемом и другими ведущими игроками клуба
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе: Не терпится сыграть с Винисиусом, Беллингемом и другими ведущими игроками клуба

Испания
Обновлено

Килиан ожидает матчей сливочных

Мбаппе: Не терпится сыграть с Винисиусом, Беллингемом и другими ведущими игроками клуба

Фото - FC Real Madrid

Новина українською

Французский бомбардир рассказал об альтернативах в развитии карьеры, 10-м номере и звездах Мадрида.

“У меня были другие предложения, но я всегда говорил им НЕТ. Я всегда знал, что этот момент произойдет. "Реал" Мадрид был моим единственным вариантом. Я дал обещание, теперь я здесь.

Я никогда не говорил, что хочу этот номер [10-й]... это номер Луки Модрича. Для меня большая честь играть с Модричем. Он чемпион, обладатель Золотого мяча, и я его очень уважаю".

Читайте также: Реал заработал почти 1 млн евро на футболках Мбаппе в первый день продаж

"Винисиус написал мне и сказал приехать и присоединиться к "Реалу". Мне не терпится сыграть с ним, Беллингемом и всеми другими ведущими игроками клуба. Я также много общался с Криштиану, это мой друг и его советы очень ценны», – рассказал Мбаппе.

Килиан перешел в "королевский клуб" в статусе свободного агента.

По теме
yellow-arrow
В Атлетико определились с новым приоритетным вариантом на позицию форварда
yellow-arrow
Мичел: Мы должны построить команду в чемпионате. Затем посмотрим на Лигу чемпионов
yellow-arrow
Вместе с легендами. Довбик попал в промо-ролик испанской редакции симулятора EA FC 25. ВИДЕО
Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости