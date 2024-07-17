Мбаппе: Не терпится сыграть с Винисиусом, Беллингемом и другими ведущими игроками клуба

Французский бомбардир рассказал об альтернативах в развитии карьеры, 10-м номере и звездах Мадрида.

“У меня были другие предложения, но я всегда говорил им НЕТ. Я всегда знал, что этот момент произойдет. "Реал" Мадрид был моим единственным вариантом. Я дал обещание, теперь я здесь.

Я никогда не говорил, что хочу этот номер [10-й]... это номер Луки Модрича. Для меня большая честь играть с Модричем. Он чемпион, обладатель Золотого мяча, и я его очень уважаю".