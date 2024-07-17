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Мбаппе: Не терпится сыграть с Винисиусом, Беллингемом и другими ведущими игроками клуба
Килиан ожидает матчей сливочных
Фото - FC Real Madrid
Французский бомбардир рассказал об альтернативах в развитии карьеры, 10-м номере и звездах Мадрида.
“У меня были другие предложения, но я всегда говорил им НЕТ. Я всегда знал, что этот момент произойдет. "Реал" Мадрид был моим единственным вариантом. Я дал обещание, теперь я здесь.
Я никогда не говорил, что хочу этот номер [10-й]... это номер Луки Модрича. Для меня большая честь играть с Модричем. Он чемпион, обладатель Золотого мяча, и я его очень уважаю".
"Винисиус написал мне и сказал приехать и присоединиться к "Реалу". Мне не терпится сыграть с ним, Беллингемом и всеми другими ведущими игроками клуба. Я также много общался с Криштиану, это мой друг и его советы очень ценны», – рассказал Мбаппе.
Килиан перешел в "королевский клуб" в статусе свободного агента.
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