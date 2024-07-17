Центральный защитник Лас-Пальмаса Сауль Коко перейдет в Торино

Недавно "Торино" продал Алессандро Буонджорно в "Наполи" за 35 млн евро. Руководство клуба долго не медлило и нашло замену итальянскому игроку в Испании.

Известно, что представитель "Лас-Пальмаса" Сауль Коко прибыл в Турин, чтобы подписать контракт с будущей командой. "Торино" придется заплатить за центрального защитника 7 млн евро плюс 3 млн в виде бонусов. Кроме того, испанцы оставят себе 10% от будущей продажи 25-летнего игрока. Сауль Коко в ближайшее время пройдет медицинское обследование.

Добавим, что игрок в прошлом сезоне провел 31 матч и отметился одним забитым мячом.