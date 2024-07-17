Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Центральный защитник Лас-Пальмаса Сауль Коко перейдет в Торино
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно "Торино" продал Алессандро Буонджорно в "Наполи" за 35 млн евро. Руководство клуба долго не медлило и нашло замену итальянскому игроку в Испании.
Известно, что представитель "Лас-Пальмаса" Сауль Коко прибыл в Турин, чтобы подписать контракт с будущей командой. "Торино" придется заплатить за центрального защитника 7 млн евро плюс 3 млн в виде бонусов. Кроме того, испанцы оставят себе 10% от будущей продажи 25-летнего игрока. Сауль Коко в ближайшее время пройдет медицинское обследование.
Добавим, что игрок в прошлом сезоне провел 31 матч и отметился одним забитым мячом.
Популярное сейчас
- Отставка Саутгейта, презентация Мбаппе, новый трансфер Динамо. Главные новости за 16 июля
- ВСУ отошли из Крынок на Херсонщине, - СМИ
- Женская сборная Украины обыграла Хорватию. Обе команды со 2-го и 3-го мест в группе вышли в плей-офф отбора Евро-2025
- Лунин показал, как дома тренируется с женой
- Украина выиграла третий матч в группе Дивизиона В Евробаскета U-20
- Рябоконь начал работать с Диназом, - СМИ