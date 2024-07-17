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Центральный защитник Лас-Пальмаса Сауль Коко перейдет в Торино

Испания

Об этом сообщает Marca

Центральный защитник Лас-Пальмаса Сауль Коко перейдет в Торино

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Недавно "Торино" продал Алессандро Буонджорно в "Наполи" за 35 млн евро. Руководство клуба долго не медлило и нашло замену итальянскому игроку в Испании.

Известно, что представитель "Лас-Пальмаса" Сауль Коко прибыл в Турин, чтобы подписать контракт с будущей командой. "Торино" придется заплатить за центрального защитника 7 млн евро плюс 3 млн в виде бонусов. Кроме того, испанцы оставят себе 10% от будущей продажи 25-летнего игрока. Сауль Коко в ближайшее время пройдет медицинское обследование.

Добавим, что игрок в прошлом сезоне провел 31 матч и отметился одним забитым мячом.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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