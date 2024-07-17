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Убедил своей игрой. Хетафе выкупил защитника Реал Сосьедада

Испания
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Об этом говорится на официальном сайте клуба

Убедил своей игрой. Хетафе выкупил защитника Реал Сосьедада

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Диего Рико останется в "Хетафе" еще на два сезона. Клуб с юга мадридского региона реализовал опцию выкупа игрока (1,5 млн евро) у "Реал Сосьедада".

Контракт Диего Рико с "Хетафе" рассчитан до середины июня 2026 года. Защитник сыграл важную роль для Хосе Бордаласа, сыграв в прошлом сезоне 35 матчей и записал на свой счет 7 ассистов.

Напомним, что по итогам предыдущей кампании "Хетафе" занял 12-е место в испанском чемпионате.

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Источник:
Хетафе
Опубликовал: Александр Гресь
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