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Убедил своей игрой. Хетафе выкупил защитника Реал Сосьедада
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Диего Рико останется в "Хетафе" еще на два сезона. Клуб с юга мадридского региона реализовал опцию выкупа игрока (1,5 млн евро) у "Реал Сосьедада".
Контракт Диего Рико с "Хетафе" рассчитан до середины июня 2026 года. Защитник сыграл важную роль для Хосе Бордаласа, сыграв в прошлом сезоне 35 матчей и записал на свой счет 7 ассистов.
Напомним, что по итогам предыдущей кампании "Хетафе" занял 12-е место в испанском чемпионате.
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Источник:Хетафе
Опубликовал: Александр Гресь
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