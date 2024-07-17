Рауль о Мбаппе: Мы почувствовали особую энергетику и эмоции мадридского болельщика, когда увидели Килиана таким счастливым

Мероприятие по случаю презентации Килиана Мбаппе собрало легенд "Реала", которые стали непосредственными свидетелями появления новой звезды мадридского клуба. Одной из этих легенд был Рауль Гонсалес Бланко, который ныне тренирует "Кастилью". Легендарная "семерка" как никто другой знает, что чувствовал Мбаппе, когда его одели в белую форму и представили перед новыми болельщиками.

"Это очень особенный день. Завоевание пятнадцатого трофея (победа в Лиге чемпионов) все еще празднуется, и сейчас мы представляем Мбаппе. "Реал Мадрид" продолжает свою историю, потому что он не может остановиться, это то, что есть у этого клуба. Стадион был слишком мал, чтобы принять его. Мы почувствовали особую энергетику и эмоции мадридского болельщика, когда увидели Килиана таким счастливым и приподнятым. Он очень хорошо адаптируется, он опытный игрок и уже владеет языком. Если мадридская раздевалка имеет какую-то особенность, то это то, что она очень хорошо интегрирует игроков. Нам очень повезло, что он у нас есть, и мы видим его таким счастливым. Сейчас ему нужно отдохнуть, и мы с нетерпением ждем его игру. У нас было много мечтаний о том, что он будет играть. Мадрид передает много ценностей, и Мбаппе будет отличным примером, как и остальные игроки первой команды", - цитирует Рауля Marca.

Напомним, что вчера Килиан Мбаппе официально стал игроком "Реала". Француз подписал контракт на пять лет и будет играть под девятым номером.