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Мбаппе не нужна будет операция на носу
Однако придется проводить регулярные чекапы
Getty Images/Global Images Ukraine
Новый девятый номер мадридского "Реала" не потребует операции после обследования.
Как рассказывает AS, врачи "Реала" пришли к выводу, что нос французского нападающего не нужно будет оперировать, однако Мбаппе придется делать регулярные осмотры. Килиан получил травму лица в матче с Австрией на Евро-2024.
Новый нападающий "Реала" получил отпуск после своей презентации на "Сантьяго Бернабеу" и не поедет с Мадридом на предсезонный тур в США. Ожидается, что Мбаппе присоединится к команде восьмого августа.
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