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Контракт Килиана Мбаппе с Реалом будет стоить более 250 миллионов евро

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Контракт Килиана Мбаппе с Реалом будет стоить более 250 миллионов евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вторник мадридский "Реал" представил Килиана Мбаппе с большим количеством фанфар, а стадион "Сантьяго Бернабеу" был переполнен зрителями, которые громко приветствовали свою новую звезду. 25-летний футболист, безусловно, является первым подписанием со времен Роналду, которое вызвало подобный ажиотаж, к тому же ему заплатят как суперзвезде.

Как сообщает Marca, Мбаппе будет получать зарплату в размере 15 млн евро нетто в год (30 млн евро брутто), а также подписной бонус в размере от 100 до 115 млн евро в течение пятилетнего соглашения. Эти цифры не включают цели, основанные на результатах, такие как выигрыш "Золотого мяча". Также было много разговоров об имиджевых правах, причем Мбаппе требует больше, чем обычные 50%, которыми уступает "Реал Мадрид" - говорят, что он будет иметь от 60% до 80% своих имиджевых прав, что также принесет ему еще много миллионов. Неизвестно, сколько он зарабатывал в "ПСЖ", но, как минимум, его базовая зарплата была вдвое больше, чем он будет зарабатывать в испанской столице.

Напомним, что Килиан Мбаппе будет играть в "Реале" под девятым номером.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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