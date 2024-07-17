  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ламин Ямаль не поедет с Барсой на тур в США
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ламин Ямаль не поедет с Барсой на тур в США

Испания

17-летний вингер наконец-то сможет отдохнуть

Ламин Ямаль не поедет с Барсой на тур в США

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" приняла решение не брать с собой на предсезонный тур в США представителей сборной Испании.

В клубе проанализировали все обстоятельства, и решили, что Ламин Ямаль, Ферран Торрес и Педри нуждаются в физическом и психологическом отдыхе, пишет издание Sport. Также в США не будет Фермина Лопеса, поскольку он будет играть за Испанию на Олимпийских играх-2024.

Ожидается, что Ямаль, Торрес и Педри начнут тренироваться под руководством Ханси Флика после седьмого августа.

По теме
yellow-arrow
Контракт Килиана Мбаппе с Реалом будет стоить более 250 миллионов евро
yellow-arrow
Мбаппе не нужна будет операция на носу
yellow-arrow
Рауль о Мбаппе: Мы почувствовали особую энергетику и эмоции мадридского болельщика, когда увидели Килиана таким счастливым
Барселона Ла Лига Ферран Торрес Педри Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости