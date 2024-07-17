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Ламин Ямаль не поедет с Барсой на тур в США
17-летний вингер наконец-то сможет отдохнуть
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" приняла решение не брать с собой на предсезонный тур в США представителей сборной Испании.
В клубе проанализировали все обстоятельства, и решили, что Ламин Ямаль, Ферран Торрес и Педри нуждаются в физическом и психологическом отдыхе, пишет издание Sport. Также в США не будет Фермина Лопеса, поскольку он будет играть за Испанию на Олимпийских играх-2024.
Ожидается, что Ямаль, Торрес и Педри начнут тренироваться под руководством Ханси Флика после седьмого августа.
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