Ламин Ямаль не поедет с Барсой на тур в США

"Барселона" приняла решение не брать с собой на предсезонный тур в США представителей сборной Испании.

В клубе проанализировали все обстоятельства, и решили, что Ламин Ямаль, Ферран Торрес и Педри нуждаются в физическом и психологическом отдыхе, пишет издание Sport. Также в США не будет Фермина Лопеса, поскольку он будет играть за Испанию на Олимпийских играх-2024.

Ожидается, что Ямаль, Торрес и Педри начнут тренироваться под руководством Ханси Флика после седьмого августа.