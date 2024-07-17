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Официально: Модрич продлил контракт с Реалом
Новый капитан команды остаётся ещё на год
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба мадридского "Реала" объявила о продлении трудового соглашения с 38-летним Лукой Модричем до 30 июня 2025 года.
Напомним, что в составе "сливочных" хорватский полузащитник выступает с 2012 года. За это время Лука стал обладателем 26 титулов: 6 Лиг чемпионов, 5 клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка Европы, 4 Ла Лиги, 2 Кубка Испании и 5 Суперкубков Испании.
На индивидуальном уровне Модрич в течение этого периода выиграл "Золотой мяч" в 2018 году, завоевал награду "Лучший игрок ФИФА" и был назван игроком года по версии УЕФА.
На счету Модрича 39 забитых голов в 534 матчах за "Реал".
Comunicado Oficial: renovación de Luka Modrić. #Modrić2025 | #RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 17, 2024
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