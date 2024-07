Тьяго Алькантара временно присоединился к тренерскому штабу Барселоны

33-летний Тьяго Алькантара, который после завершения контракта с "Ливерпулем" объявил о завершении профессиональной карьеры, возвращается в Испанию. Бывший футболист получит опыт работы с тренерским штабом "Барселоны".

Ожидается, что бывший хавбек "блаугранас" летом будет работать с тренерским штабом основной команды. Тьяго Алькантара останется в клубе на все лето, а значит, поедет в турне по США. Полузащитник прошел через "Ла Масию", и между ним и новым тренером "блаугранас" Ханси Фликом сложились хорошие отношения во время единственного сезона, который оба провели в "Баварии". Тогда они в составе мюнхенского клуба завоевали "требл" (выиграли Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов).

