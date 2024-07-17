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Форвард Севильи отказался переходить в клуб Моуринью. Игрок сделал выбор в пользу итальянского гранда

Испания

Эн-Несири имеет контракт с испанским клубом до 2025 года

Форвард Севильи отказался переходить в клуб Моуринью. Игрок сделал выбор в пользу итальянского гранда

Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Севильи" Юссеф Эн-Несири уже принял решение относительно своего будущего.

Футболистом интересуются два клуба: "Фенербахче" и "Рома“. Но именно в Риме, как сообщает Mundo Deportivo, мы увидим 27-летнего игрока.

У Юссефа контракт с "Севильей" рассчитан до июня 2025 года. Футболист в прошлом сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 20 голов и отдал 3 ассиста.

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Фенербахче (Стамбул) Севилья Рома Юссеф Эн-Несири Жозе Моуринью
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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