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Форвард Севильи отказался переходить в клуб Моуринью. Игрок сделал выбор в пользу итальянского гранда
Эн-Несири имеет контракт с испанским клубом до 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Севильи" Юссеф Эн-Несири уже принял решение относительно своего будущего.
Футболистом интересуются два клуба: "Фенербахче" и "Рома“. Но именно в Риме, как сообщает Mundo Deportivo, мы увидим 27-летнего игрока.
У Юссефа контракт с "Севильей" рассчитан до июня 2025 года. Футболист в прошлом сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 20 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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