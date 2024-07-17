Форвард Севильи отказался переходить в клуб Моуринью. Игрок сделал выбор в пользу итальянского гранда

Форвард "Севильи" Юссеф Эн-Несири уже принял решение относительно своего будущего.

Футболистом интересуются два клуба: "Фенербахче" и "Рома“. Но именно в Риме, как сообщает Mundo Deportivo, мы увидим 27-летнего игрока.

У Юссефа контракт с "Севильей" рассчитан до июня 2025 года. Футболист в прошлом сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 20 голов и отдал 3 ассиста.