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Ямал взял номер Месси на следующий сезон в Барселоне
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" сообщила, какой номер Ламин Ямал будет носить в следующем сезоне.
17-летний футболист в прошлом сезоне играл под 27-м номером, поскольку имел молодежный контракт. Однако, в этом месяце его официально зарегистрировали в основной команде Ла Лиги, что гарантировало ему новый номер.
Ходили слухи, что Ямал может взять 10-й, но из уважения к Ансу Фати, который вернулся из аренды, он отказался. Также была возможность, что он возьмет 17-й, который освободился после ухода Маркоса Алонсо, но Ямал выбрал 19-й.
Отметим, что этот номер в начале карьеры в "Барселоне" носил Лионель Месси.
LY19 ???? pic.twitter.com/XbsnvBNJdw— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 17, 2024
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