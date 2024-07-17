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Ямал взял номер Месси на следующий сезон в Барселоне

Испания

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Ямал взял номер Месси на следующий сезон в Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" сообщила, какой номер Ламин Ямал будет носить в следующем сезоне.

17-летний футболист в прошлом сезоне играл под 27-м номером, поскольку имел молодежный контракт. Однако, в этом месяце его официально зарегистрировали в основной команде Ла Лиги, что гарантировало ему новый номер.

Ходили слухи, что Ямал может взять 10-й, но из уважения к Ансу Фати, который вернулся из аренды, он отказался. Также была возможность, что он возьмет 17-й, который освободился после ухода Маркоса Алонсо, но Ямал выбрал 19-й.

Отметим, что этот номер в начале карьеры в "Барселоне" носил Лионель Месси.

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Лионель Месси Барселона Ламин Ямаль
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