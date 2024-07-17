Реал добился справедливости: суд вынес приговор фанату за расистские оскорбления игроков

"Реал Мадрид" сообщил, что сегодня, 17 июля Институциональный суд № 5 Парлы вынес приговор фанату, который на форуме газеты Marca под разными псевдонимами публиковал расистские оскорбления их игрокам.

Подсудимый приговорен к 8 месяцам заключения и лишен права посещать вышеупомянутый форум в течение 20 месяцев.

Этот первый случай, когда суд наказал за подобные недопустимые действия, которые случаются на цифровых форумах и в социальных сетях.