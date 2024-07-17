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Реал добился справедливости: суд вынес приговор фанату за расистские оскорбления игроков
Болельщик приговорен к 8 месяцам заключения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" сообщил, что сегодня, 17 июля Институциональный суд № 5 Парлы вынес приговор фанату, который на форуме газеты Marca под разными псевдонимами публиковал расистские оскорбления их игрокам.
Подсудимый приговорен к 8 месяцам заключения и лишен права посещать вышеупомянутый форум в течение 20 месяцев.
Этот первый случай, когда суд наказал за подобные недопустимые действия, которые случаются на цифровых форумах и в социальных сетях.
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Источник:Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
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17.07.2024 в 19:11
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