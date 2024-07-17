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Реал добился справедливости: суд вынес приговор фанату за расистские оскорбления игроков

Испания
Обновлено

Болельщик приговорен к 8 месяцам заключения

Реал добился справедливости: суд вынес приговор фанату за расистские оскорбления игроков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" сообщил, что сегодня, 17 июля Институциональный суд № 5 Парлы вынес приговор фанату, который на форуме газеты Marca под разными псевдонимами публиковал расистские оскорбления их игрокам.

Подсудимый приговорен к 8 месяцам заключения и лишен права посещать вышеупомянутый форум в течение 20 месяцев.

Этот первый случай, когда суд наказал за подобные недопустимые действия, которые случаются на цифровых форумах и в социальных сетях.

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Реал (Мадрид)
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Источник:
Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
17.07.2024 в 19:11
А неФІГ свій маразм всьому світу демонструвати. Коли вже і на цьому сайті за подібні meрзості будуть на 20 місяців блокувати Не даючи спритникам перекваситься
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
17.07.2024 в 19:11
А неФІГ свій маразм всьому світу демонструвати. Коли вже і на цьому сайті за подібні meрзості будуть на 20 місяців блокувати Не даючи спритникам перекваситься
Ответить
0
3
avatar
Вarcelinius
17.07.2024 в 19:42
Перекваситься чи перефарбуватися?
Ответить
0
2

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