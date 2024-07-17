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Отец Мбаппе приобрел более ста футболок своего сына в магазине Реала

Испания
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Отец Мбаппе приобрел более ста футболок своего сына в магазине Реала

Фото - FC Real Madrid

Новина українською

Во вторник, 16 июля, "Реал Мадрид" официально представил Килиана Мбаппе как нового игрока команды на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

25-летний футболист будет носить девятый номер в следующем сезоне, и, конечно же, многие болельщики хотят приобрести футболку с его именем.

После первоначального ажиотажа форма появилась в клубном магазине, но, как сообщает Marca, более 100 футболок приобрел Уилфрид Мбаппе, отец Килиана.

Уилфрида в магазине "Реала" узнали болельщики. Сотрудникам службы безопасности пришлось сопровождать его к выходу.

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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