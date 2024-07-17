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Отец Мбаппе приобрел более ста футболок своего сына в магазине Реала
Фанаты сняли это на видео
Фото - FC Real Madrid
Во вторник, 16 июля, "Реал Мадрид" официально представил Килиана Мбаппе как нового игрока команды на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
25-летний футболист будет носить девятый номер в следующем сезоне, и, конечно же, многие болельщики хотят приобрести футболку с его именем.
После первоначального ажиотажа форма появилась в клубном магазине, но, как сообщает Marca, более 100 футболок приобрел Уилфрид Мбаппе, отец Килиана.
???? El padre de Mbappé compró +100 camisetas del Real Madrid con el dorsal y nombre de su hijo en la tienda oficial del Bernabéu. pic.twitter.com/MSEpUDXa6b— Jose Padilla (@JosePadi_) July 17, 2024
Уилфрида в магазине "Реала" узнали болельщики. Сотрудникам службы безопасности пришлось сопровождать его к выходу.
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