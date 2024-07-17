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Реал потерял Йоро, поэтому теперь стремится продлить контракт со своим защитником
Ферлан Менди может подписать новый контракт с Реалом
Фото: twitter.com/realmadrid / Автор: неизвестен
"Реал Мадрид" потерпел неудачу, ведь 18-летний Лени Йоро, которого хотели подписать испанцы, близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".
Несмотря на это руководство "Реала" уже сосредоточились на новом приоритете: подписании нового договора с Ферланом Менди.
У левого защитника заканчивается контракт следующим летом, и хотя ходили слухи о возможной замене Менди на Альфонсо Дэвиса, Карло Анчелотти, главный тренер клуба, сообщил руководству, что хочет, чтобы Ферлан остался в команде.
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