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Савич может присоединиться к турецкому клубу

Испания

Атлетико готов отпустить своего игрока

Савич может присоединиться к турецкому клубу

Be Soccer

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"Трабзонспор" сделал защитнику "Атлетико Мадрид" Стефану Савичу официальное предложение о сотрудничестве.

По информации Фабрицио Романо, турецкий клуб предложил игроку трехлетний контракт. 33-летний футболист рассматривает это предложение и вскоре примет решение.

Савич выступает за "Атлетико" с лета 2015 года. В прошлом сезоне на счету защитника 33 матча.

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Атлетико (Мадрид) Трабзонспор (Трабзон) Стефан Савич
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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