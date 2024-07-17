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Савич может присоединиться к турецкому клубу
Атлетико готов отпустить своего игрока
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"Трабзонспор" сделал защитнику "Атлетико Мадрид" Стефану Савичу официальное предложение о сотрудничестве.
По информации Фабрицио Романо, турецкий клуб предложил игроку трехлетний контракт. 33-летний футболист рассматривает это предложение и вскоре примет решение.
Савич выступает за "Атлетико" с лета 2015 года. В прошлом сезоне на счету защитника 33 матча.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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