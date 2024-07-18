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Барселона представила новую домашнюю форму на следующий сезон. ВИДЕО и ФОТО
Вдохновлялись знаменательной датой
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press
"Барселона" презентовала новый комплект домашней игровой формы на сезон 2024-25. "Чтобы отпраздновать 125-летие истории клуба, дизайн новой футболки ФК "Барселона" вдохновлён наследием, историей и началом клуба. Используя синий и бордовый цвета, присутствующие в качестве основных элементов логотипа, был создан особый, уникальный и символичный дизайн, который отражает индивидуальность команды на протяжении всей её истории. В качестве уважения истокам клуба была использована первая командная форма 1899 года" — говорится в заявлении "сине-гранатовых". Стоит отметить участие в видеопрезентации легенд "Барселоны": Роналдиньо, Андреса Иньесты, Карлеса Пуйоля и Христо Стоичкова.
We have reasons to dream ✨ pic.twitter.com/KNsrCB7VMF— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2024
Barça's new kit for the 24/25 season.— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2024
Inspired by the Club's legacy, trajectory, and roots. pic.twitter.com/fqy7UhZMH2
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Опубликовал: Александр Бураков
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