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Барселона представила новую домашнюю форму на следующий сезон. ВИДЕО и ФОТО

Испания

Вдохновлялись знаменательной датой

Барселона представила новую домашнюю форму на следующий сезон. ВИДЕО и ФОТО

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press

Новина українською
"Барселона" презентовала новый комплект домашней игровой формы на сезон 2024-25.

"Чтобы отпраздновать 125-летие истории клуба, дизайн новой футболки ФК "Барселона" вдохновлён наследием, историей и началом клуба. Используя синий и бордовый цвета, присутствующие в качестве основных элементов логотипа, был создан особый, уникальный и символичный дизайн, который отражает индивидуальность команды на протяжении всей её истории.

В качестве уважения истокам клуба была использована первая командная форма 1899 года" — говорится в заявлении "сине-гранатовых".

Стоит отметить участие в видеопрезентации легенд "Барселоны": Роналдиньо, Андреса Иньесты, Карлеса Пуйоля и Христо Стоичкова.

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Опубликовал: Александр Бураков
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