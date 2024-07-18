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Вильярреал хочет подписать Серхи Кардону
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вильярреал" очень близок к подписанию Серхи Кардоны. Левый защитник, который провел последние четыре сезона в "Лас-Пальмас", сейчас находится в статусе свободного агента, поскольку его контракт истек 30 июня.
Подписание этого игрока стало приоритетом для "Вильярреала" этим летом, когда двое футболистов, которые были заявлены в команде - Альберто Морено и Йохан Мойика - были недоступны. Севильский футболист не был восстановлен в составе "Вильярреала" и договорился с итальянским "Комо", а колумбиец, который провел прошлый сезон в аренде в "Осасуне", присоединится к "Мальорке". Таким образом, у Марселино остался единственный левый защитник Альфонсо Педраса, поэтому тренер "желтой субмарины" заинтересован в подписании Серхи Кардоны.
Добавим, что в прошлом сезоне игрок провел 36 матчей, где отметился голом и 2 передачами.
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