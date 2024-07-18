  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Осасуна интересуется вингером Алавеса
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Осасуна интересуется вингером Алавеса

Испания

Об этом сообщает Marca

Осасуна интересуется вингером Алавеса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Две позиции, которые "Осасуна" была заинтересована закрыть в летнее трансферное окно, - это левый защитник и вингер. Левый защитник уже прибыл, Абель Бретонес, молодой, перспективный игрок. Вингер - это знак вопроса в блокноте Браулио Васкеса, и в последние несколько часов имя Луиса Риохи все чаще связывали с памплонцами.

Впрочем, перед трансфером игрока, они должны также продать, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Кроме того, интерес к вингеру "Алавеса" проявляет тоже "Валенсия", поэтому "Осасуне" придется столкнуться с конкуренцией за 30-летнего футболиста. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 4 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне провел 39 матчей, где отметился 5 голами и 4 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид продлил контракт с Лукасом Васкесом
yellow-arrow
Вильярреал хочет подписать Серхи Кардону
yellow-arrow
Барселона представила новую домашнюю форму на следующий сезон. ВИДЕО и ФОТО
Осасуна (Памплона) Алавес (Витория-Гастейс)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости