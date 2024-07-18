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Осасуна интересуется вингером Алавеса
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Две позиции, которые "Осасуна" была заинтересована закрыть в летнее трансферное окно, - это левый защитник и вингер. Левый защитник уже прибыл, Абель Бретонес, молодой, перспективный игрок. Вингер - это знак вопроса в блокноте Браулио Васкеса, и в последние несколько часов имя Луиса Риохи все чаще связывали с памплонцами.
Впрочем, перед трансфером игрока, они должны также продать, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Кроме того, интерес к вингеру "Алавеса" проявляет тоже "Валенсия", поэтому "Осасуне" придется столкнуться с конкуренцией за 30-летнего футболиста. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 4 млн евро.
Добавим, что в прошлом сезоне провел 39 матчей, где отметился 5 голами и 4 ассистами.
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