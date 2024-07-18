Реал Мадрид продлил контракт с Лукасом Васкесом

"Реал Мадрид" и Лукас Васкес договорились о продлении контракта. Игрок останется в клубе до 30 июня 2025 года.

Лукас Васкес присоединился к "Реалу" в 2007 году, когда ему было 16 лет, и играл на юношеском уровне, начиная с U-17 и заканчивая "Кастильей" в 2014 году. За девять сезонов в основной команде он стал частью одного из самых успешных периодов в истории нашего клуба, выиграв 21 титул: 5 Лиг чемпионов, 4 клубных чемпионатов мира, 3 Суперкубка Европы, 4 титула Ла Лиги, 1 Копа дель Рей и 4 Суперкубка Испании.

Добавим, что Лукас Васкес провел за "сливочных" 349 матчей и забил 36 голов.