Малийский защитник Мусса Диарра - игрок испанского Алавеса

Бывший игрок "Тулузы" Мусса Диарра нашел себе новый клуб. Малийский защитник свободным агентом перешел в "Алавес". Контракт игрока с новым клубом рассчитан до 2028 года.

23-летний футболист является универсальным игроком, который может играть на позиции левого и центрального защитника. В прошлом сезоне Мусса Диарра провел 31 матч, в котором отметился голом и 2 ассистами.

Добавим, что малиец в составе "Тулузы" также выигрывал Кубок Франции в 2023 году.