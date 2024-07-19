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Малийский защитник Мусса Диарра - игрок испанского Алавеса

Испания

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Малийский защитник Мусса Диарра - игрок испанского Алавеса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Тулузы" Мусса Диарра нашел себе новый клуб. Малийский защитник свободным агентом перешел в "Алавес". Контракт игрока с новым клубом рассчитан до 2028 года.

23-летний футболист является универсальным игроком, который может играть на позиции левого и центрального защитника. В прошлом сезоне Мусса Диарра провел 31 матч, в котором отметился голом и 2 ассистами.

Добавим, что малиец в составе "Тулузы" также выигрывал Кубок Франции в 2023 году.

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Источник:
Алавес
Опубликовал: Александр Гресь
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