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Победитель Евро-2024 выбыл из игры до зимы из-за травмы запястья

Испания

Об этом сообщает Marca

Победитель Евро-2024 выбыл из игры до зимы из-за травмы запястья

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер сборной Испании Унаи Симон, который еще неделю назад стал чемпионом Европы на континентальном турнире, может больше не сыграть в этом году. Игрок получил травму запястья и теперь его ждет длительное восстановление.

Сообщается, что после операции голкипер не сможет вернуться к воротам в период от четырех до пяти месяцев. Это означает, что Унаи Симон точно пропустит все поединки сборной Испании в Лиге Наций, а также минимум 18 матчей "Атлетика" Бильбао во всех турнирах.

Добавим, что в прошлом сезоне вратарь провел 42 матча (6 из них на Евро-2024), где в 20 поединках оставил свои ворота "сухими". Кроме победы на чемпионате Европы, Унаи Симон также в этом году выиграл Кубок Испании в составе баскского "Атлетика".

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Испания Атлетик (Бильбао) Унаи Симон
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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