Победитель Евро-2024 выбыл из игры до зимы из-за травмы запястья

Голкипер сборной Испании Унаи Симон, который еще неделю назад стал чемпионом Европы на континентальном турнире, может больше не сыграть в этом году. Игрок получил травму запястья и теперь его ждет длительное восстановление.

Сообщается, что после операции голкипер не сможет вернуться к воротам в период от четырех до пяти месяцев. Это означает, что Унаи Симон точно пропустит все поединки сборной Испании в Лиге Наций, а также минимум 18 матчей "Атлетика" Бильбао во всех турнирах.

✅ Unai Simón, operado con éxito.



El portero rojiblanco ha sido intervenido quirúrgicamente de su muñeca derecha.



???? Animo, Unai! Zurekin gaude!@ImqEuskadi I #AthleticClub ???? — Athletic Club (@AthleticClub) July 18, 2024

Добавим, что в прошлом сезоне вратарь провел 42 матча (6 из них на Евро-2024), где в 20 поединках оставил свои ворота "сухими". Кроме победы на чемпионате Европы, Унаи Симон также в этом году выиграл Кубок Испании в составе баскского "Атлетика".