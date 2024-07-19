Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победитель Евро-2024 выбыл из игры до зимы из-за травмы запястья
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Испании Унаи Симон, который еще неделю назад стал чемпионом Европы на континентальном турнире, может больше не сыграть в этом году. Игрок получил травму запястья и теперь его ждет длительное восстановление.
Сообщается, что после операции голкипер не сможет вернуться к воротам в период от четырех до пяти месяцев. Это означает, что Унаи Симон точно пропустит все поединки сборной Испании в Лиге Наций, а также минимум 18 матчей "Атлетика" Бильбао во всех турнирах.
✅ Unai Simón, operado con éxito.— Athletic Club (@AthleticClub) July 18, 2024
El portero rojiblanco ha sido intervenido quirúrgicamente de su muñeca derecha.
???? Animo, Unai! Zurekin gaude!@ImqEuskadi I #AthleticClub ????
Добавим, что в прошлом сезоне вратарь провел 42 матча (6 из них на Евро-2024), где в 20 поединках оставил свои ворота "сухими". Кроме победы на чемпионате Европы, Унаи Симон также в этом году выиграл Кубок Испании в составе баскского "Атлетика".
Популярное сейчас
- Днепр-1 официально снимается с соревнований, Маркевич покидает Карпаты, а Довбик требует трансфера. Главные новости за 18 июля
- С Полесьем, и формально – с Днепром-1. Определились все участники второго квалификационного раунда ЛК, сформированы пары
- ЛК. Команда Артема Поляруса идет дальше, Милсами с украинцем выбивает белорусов
- Жирона нашла потенциальную замену Довбика
- Таблица коэффициентов. Польша взяла максимум и нарастила отрыв Украины
- Минус 980 оккупантов. Генштаб назвал обновленные российские потери в войне с Украиной