  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал объявил дату презентации Эндрика как нового игрока клуба
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал объявил дату презентации Эндрика как нового игрока клуба

Испания

Церемония состоится 27 июля

Реал объявил дату презентации Эндрика как нового игрока клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" сообщил, что презентация Эндрика как нового игрока клуба состоится 27 июля. Церемония состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Презентация начнется в 12:00 по местному времени, его будет вести президент "Реала" Флорентино Перес. После официальной части Эндрик пообщается с прессой на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, что мадридский "Реал" приобретет Эндрика у бразильского "Палмейраса" за 50 млн евро. В этом году юный форвард провел 22 матча, где отметился 4 голами и 2 передачами.

По теме
yellow-arrow
Романо опроверг слухи о скором переходе Лунина в английский гранд
yellow-arrow
Лунин близок к тому, чтобы стать одноклубником украинца в АПЛ
yellow-arrow
Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Реал (Мадрид) Эндрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Реал Мадрид
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости