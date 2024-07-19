Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал объявил дату презентации Эндрика как нового игрока клуба
Церемония состоится 27 июля
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" сообщил, что презентация Эндрика как нового игрока клуба состоится 27 июля. Церемония состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
Презентация начнется в 12:00 по местному времени, его будет вести президент "Реала" Флорентино Перес. После официальной части Эндрик пообщается с прессой на "Сантьяго Бернабеу".
Напомним, что мадридский "Реал" приобретет Эндрика у бразильского "Палмейраса" за 50 млн евро. В этом году юный форвард провел 22 матча, где отметился 4 голами и 2 передачами.
Популярное сейчас
- Шольц отклонил призыв Зеленского сбивать ракеты и дроны над Украиной
- Президент-бомбардир Нивы проходит просмотр в клубе УПЛ
- Днепр-1 официально снимается с соревнований, Маркевич покидает Карпаты, а Довбик требует трансфера. Главные новости за 18 июля
- Довбик заявил руководству Жироны, что хочет перейти в Атлетико
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Таблица коэффициентов. Польша взяла максимум и нарастила отрыв Украины