Реал объявил дату презентации Эндрика как нового игрока клуба

Мадридский "Реал" сообщил, что презентация Эндрика как нового игрока клуба состоится 27 июля. Церемония состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Презентация начнется в 12:00 по местному времени, его будет вести президент "Реала" Флорентино Перес. После официальной части Эндрик пообщается с прессой на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, что мадридский "Реал" приобретет Эндрика у бразильского "Палмейраса" за 50 млн евро. В этом году юный форвард провел 22 матча, где отметился 4 голами и 2 передачами.