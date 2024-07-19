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Кепа хочет получить второй шанс в Реале: возвращение голкипера зависит от Лунина
Все зависит от украинца
Goal
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага снова может оказаться в мадридском "Реале", но его возвращение зависят от решения Андрея Лунина.
По информации Фабрицио Романо, Кепа хочет остаться в "Реале" и будет ждать свой второй шанс. Футболист его получит, если украинец решит покинуть свою команду.
Карло Анчелотти, тренер испанского клуба, ценит Кепу и не исключает его возвращения в состав команды, если Лунин все же покинет "Реал".
Напомним, что Аррисабалага выступал за испанский гранд в прошлом сезоне на правах аренды.
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