Кепа хочет получить второй шанс в Реале: возвращение голкипера зависит от Лунина

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага снова может оказаться в мадридском "Реале", но его возвращение зависят от решения Андрея Лунина.

По информации Фабрицио Романо, Кепа хочет остаться в "Реале" и будет ждать свой второй шанс. Футболист его получит, если украинец решит покинуть свою команду.

Карло Анчелотти, тренер испанского клуба, ценит Кепу и не исключает его возвращения в состав команды, если Лунин все же покинет "Реал".

Напомним, что Аррисабалага выступал за испанский гранд в прошлом сезоне на правах аренды.