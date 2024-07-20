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"Есть только один Месси". Куман - о Ямале
Считает, что испанцу нужно дать душевное спокойствие
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассказал о том, кого не хватает в составе "Барсы":
"Во многом "Мадрид" превосходит "Барсу". Я знаю, что в "Барсе" много молодых людей, таких как Ламин, Педри или Гави, но ей нужны такие люди, как Мбаппе, которые могут изменить ситуацию во всех отношениях. Если у вас нет таких игроков или кого-то вроде Месси... Ламин в его возрасте впечатляет, но вы должны дать ему время и душевное спокойствие. В мире есть только один Месси, другого мы в будущем не увидим".
Напомним, текущим летом Ямаль вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы. Всего на его счету три гола в 14 матчах.
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