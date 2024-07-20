2 игрока Барселоны получают самую большую зарплату в Ла Лиге

На портале Capology обнародовали зарплаты футболистов испанского первенства. Два представителя "сине-гранатовых" возглавили рейтинг.

Фрэнки де Йонг занимает первое место в турнире по этому показателю – 37,5 млн. евро в год до налогообложения. На второй строчке оказался его одноклубник Роберт Левандовский (33,3 млн). Топ-3 замыкает звездный новичок "Реала" Килиан Мбаппе (31,3 млн).

Что касается украинских легионеров в Примере, то у кипера "сливочных" Андрея Лунина самые лучшие финансовые условия (2,8 млн). Артем Довбик зарабатывает 2,5 млн, а Виктор Цыганков – 1,4 млн.