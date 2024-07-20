Севилья попрощалась с Коноплянкой в ​​Instagram. О чем писали в комментариях?

Коноплянка сообщил о завершении карьеры. "Красно-белые" на своей странице в Instagram написали:

“Спасибо, что позволил нам насладиться тобой, Евгений! Удачи в новом этапе”

В комментариях можно прочитать немало интересных мнений по поводу этапа карьеры украинца в Андалусии.

davidpogba10 : “Настоящее “Какого игрока мы потеряли”

: “Настоящее “Какого игрока мы потеряли” jaimerivassi : "Звезда, которая не хотела сиять"

: "Звезда, которая не хотела сиять" caarlosnh_ : "Если бы этот парень хотел... Он мог делать вещи"

: "Если бы этот парень хотел... Он мог делать вещи" carburo_afg : "Никогда не понимал уход этого шикарного игрока!"

: "Никогда не понимал уход этого шикарного игрока!" guirifrisky: "Он был классным, но плохо использовался в команде"

nacho_caballos : "Спасибо, что позволил нам проиграть Суперкубок УЕФА (2:3 с "Реалом" в августе 2016-го – прим.)"

: "Спасибо, что позволил нам проиграть Суперкубок УЕФА (2:3 с "Реалом" в августе 2016-го – прим.)" villarjose_ : "Насладились тремя хорошими матчами"

: "Насладились тремя хорошими матчами" moisesnarbona : "Улицы тебя не забудут, гений"

: "Улицы тебя не забудут, гений" brunogp : “Я был так взволнован с его приходом, жаль что у него не получилось”

: “Я был так взволнован с его приходом, жаль что у него не получилось” jonathanjjg_ : "У него были гениальные моменты, но как и любые гении, он был ленивым"

: "У него были гениальные моменты, но как и любые гении, он был ленивым" jesuliromanc: “Самая большая ложь, которая когда-то ступала на поле “Писхуана”

Евгений выступал в "Севилье" в сезоне 2015/16 (9 голов, 5 ассистов, 54 встречи). В 2017 году его продали в "Шальке" за 12,5 млн. евро.