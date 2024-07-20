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Севилья попрощалась с Коноплянкой в ​​Instagram. О чем писали в комментариях?

Испания
Обновлено

Бывший клуб Евгения не обошел вниманием заявление экс-игрока

Севилья попрощалась с Коноплянкой в ​​Instagram. О чем писали в комментариях?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Коноплянка сообщил о завершении карьеры. "Красно-белые" на своей странице в Instagram написали:

“Спасибо, что позволил нам насладиться тобой, Евгений! Удачи в новом этапе”

В комментариях можно прочитать немало интересных мнений по поводу этапа карьеры украинца в Андалусии.

  • davidpogba10: “Настоящее “Какого игрока мы потеряли”
  • jaimerivassi: "Звезда, которая не хотела сиять"
  • caarlosnh_: "Если бы этот парень хотел... Он мог делать вещи"
  • carburo_afg: "Никогда не понимал уход этого шикарного игрока!"
  • guirifrisky: "Он был классным, но плохо использовался в команде"
Читайте также: Политыло: Смотришь, Коноплянка в Севилье Реал возил, а потом бац - следующий матч он не в составе
  • nacho_caballos: "Спасибо, что позволил нам проиграть Суперкубок УЕФА (2:3 с "Реалом" в августе 2016-го – прим.)"
  • villarjose_: "Насладились тремя хорошими матчами"
  • moisesnarbona: "Улицы тебя не забудут, гений"
  • brunogp: “Я был так взволнован с его приходом, жаль что у него не получилось”
  • jonathanjjg_: "У него были гениальные моменты, но как и любые гении, он был ленивым"
  • jesuliromanc: “Самая большая ложь, которая когда-то ступала на поле “Писхуана”

Евгений выступал в "Севилье" в сезоне 2015/16 (9 голов, 5 ассистов, 54 встречи). В 2017 году его продали в "Шальке" за 12,5 млн. евро.

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Евгений Коноплянка Севилья
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Источник:
UkrFootball, Instagram Севільї
Опубликовал: Александр Симченко
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