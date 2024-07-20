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Рабьо может перейти в Реал Мадрид или Милан
Уже контактировал с Миланом
Фото: twitter.com/equipedefrance
Французский полузащитник Адриан Рабьо может перейти в "Реал Мадрид" или "Милан", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По имеющейся информации, Рабьо хочет перейти к мадридскому "Реалу" или "Милану". Отмечается, что агент 29-летнего француза контактировал с представителями "Россонери", однако зарплата, которую предложил миланский клуб, а именно 4 миллиона евро, не устраивает бывшего игрока "Ювентуса". Ранее сообщалось, что Адриан Рабьо хочет продолжить карьеру в АПЛ.
Напомним, "Ювентус" объявил об увольнении француза, за пять лет он успел завоевать титул Серии А и два Кубка Италии.
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