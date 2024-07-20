Барселона определилась за сколько готова продать Рафинью

"Барселона" готова расстаться с Рафиньей за 50 миллионов евро. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, "Барселона" готова отпустить вингера за 50 миллионов евро. Отмечается, что бразильцем интересуется саудовский "Аль-Хилаль". Отмечается, что "Барселона" хочет продать Рафинью и купить за эти деньги Нико Уильямса у "Атлетика Бильбао".

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Напомним, в прошлом сезоне бразилец сыграл в 28 играх за чемпионат Испании, в которых забил шесть голов и отдал 9 результативных передач.