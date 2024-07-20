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Барселона определилась за сколько готова продать Рафинью

Испания

50 млн евро и не меньше

Барселона определилась за сколько готова продать Рафинью

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" готова расстаться с Рафиньей за 50 миллионов евро. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, "Барселона" готова отпустить вингера за 50 миллионов евро. Отмечается, что бразильцем интересуется саудовский "Аль-Хилаль". Отмечается, что "Барселона" хочет продать Рафинью и купить за эти деньги Нико Уильямса у "Атлетика Бильбао".

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Напомним, в прошлом сезоне бразилец сыграл в 28 играх за чемпионат Испании, в которых забил шесть голов и отдал 9 результативных передач.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Вarcelinius
20.07.2024 в 12:22
Даже шейхи такое бревно за 50 млн не купят. Максимум 35.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
20.07.2024 в 12:22
Даже шейхи такое бревно за 50 млн не купят. Максимум 35.
Ответить
0
0

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