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Флик: Мой футбол ориентировался на Барсу, тех годов, когда я решил стать тренером

Испания

Поделился тем, как игра Барсы повлияла на его тренерский стиль

Флик: Мой футбол ориентировался на Барсу, тех годов, когда я решил стать тренером

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханс Флик рассказал о том, как он выработал свой тренерский стиль и, как ему в этом помогла "Барселона".

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"Мой футбол ориентировался на "Барсу", тех лет, когда я решил стать тренером, потому что тогда она играла в фантастический футбол.

Я много изучал голландскую футбольную школу, а также Йохана Кройффа. Мой футбол похож на то, как играет "Барса", потому что это было моей целью с тех пор, как я возглавил свою первую команду. Несмотря на трудности, в "Барселоне" царит невероятная страсть, игроки развиваются и именно поэтому мы счастливы быть здесь", — сказал Флик.

Напомним, 59-летний специалист до прихода в "Барсу" успел возглавить сборную Германии (с 2021 по 2023 год) и "Баварию" (с 2019 по 2021 год).

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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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