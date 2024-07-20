Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флик: Мой футбол ориентировался на Барсу, тех годов, когда я решил стать тренером
Поделился тем, как игра Барсы повлияла на его тренерский стиль
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханс Флик рассказал о том, как он выработал свой тренерский стиль и, как ему в этом помогла "Барселона".
"Мой футбол ориентировался на "Барсу", тех лет, когда я решил стать тренером, потому что тогда она играла в фантастический футбол.
Я много изучал голландскую футбольную школу, а также Йохана Кройффа. Мой футбол похож на то, как играет "Барса", потому что это было моей целью с тех пор, как я возглавил свою первую команду. Несмотря на трудности, в "Барселоне" царит невероятная страсть, игроки развиваются и именно поэтому мы счастливы быть здесь", — сказал Флик.
Напомним, 59-летний специалист до прихода в "Барсу" успел возглавить сборную Германии (с 2021 по 2023 год) и "Баварию" (с 2019 по 2021 год).
Популярное сейчас
- "Я хотел сразу бороться за места в еврокубках". Маркевич рассказал об уходе из Карпат
- "Есть только один Месси". Куман - о Ямале
- Минай может заменить Днепр-1, Мората в Милане, новый тренер Карпат. Главные новости за 19 июля
- Довбик заявил руководству Жироны, что хочет перейти в Атлетико
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- "Мы договорились о следующих шагах": Зеленский поговорил с Трампом по телефону