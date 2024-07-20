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Барселона прислала первое предложение по трансферу Дани Ольмо

Испания

Активизировала работу над трансфером

Барселона прислала первое предложение по трансферу Дани Ольмо

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Барселона" сделала первое предложение по трансферу атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" и сборной Испании Дани Ольмо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, агенты 25-летнего Ольмо получили от "Барселоны" письменное предложение, в котором говорилось о заключении контракта на шесть лет. Отмечается, что "Барселона" предложила за игрока 60 миллионов евро плюс бонусы. Также в письменном предложении указано, что в первые два сезона испанец будет получать низкую зарплату, которая будет расти со временем.

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Напомним, за прошлый сезон Ольмо провел 25 матчей за "РБ Лейпциг" во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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