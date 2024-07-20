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Легенда Барселоны отказывается подписывать новый контракт. Хочет выступать в АПЛ
Похоже, впервые в карьере сменит клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
По информации испанского издания Mundo Deportivo, капитан "Барселоны" Серджи Роберто не будет подписывать новый контракт с клубом. Последнее соглашение с каталонцами истекло 30-го июня этого года.
"Барселона" видит 32-летнего футболиста в своей команде и предлагает продлить контракт сроком на 1 год. Однако Роберто хочет выступать в АПЛ. Игрок уже обсуждает определенное предложение.
Напомним, Серджи провел в "Барселоне" всю свою карьеру. В сезоне 2023/24 сыграл 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
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