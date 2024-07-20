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Легенда Барселоны отказывается подписывать новый контракт. Хочет выступать в АПЛ

Испания
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Легенда Барселоны отказывается подписывать новый контракт. Хочет выступать в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

По информации испанского издания Mundo Deportivo, капитан "Барселоны" Серджи Роберто не будет подписывать новый контракт с клубом. Последнее соглашение с каталонцами истекло 30-го июня этого года.

"Барселона" видит 32-летнего футболиста в своей команде и предлагает продлить контракт сроком на 1 год. Однако Роберто хочет выступать в АПЛ. Игрок уже обсуждает определенное предложение.

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Напомним, Серджи провел в "Барселоне" всю свою карьеру. В сезоне 2023/24 сыграл 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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Барселона Серхи Роберто
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Источник:
mundodeportivo.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
20.07.2024 в 21:35
Фигня дело. Подписать типа 17 летних переростков. Шлемазлы в этом профи.
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0
1
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Комментарии 4
oda1979 (Запорожье)
20.07.2024 в 21:35
Фигня дело. Подписать типа 17 летних переростков. Шлемазлы в этом профи.
Ответить
0
1
JudgeDredd (Киев)
20.07.2024 в 20:51
А чому в АПЛ? Чому не в "Зеніт"? Разом з Бальде.
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0
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.07.2024 в 21:42
Зенит?? Бальде? Почему именно с Бальде?
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
20.07.2024 в 20:01
Звісно він правий, мало дебілів захочуть грати в клубі-банкроті.....
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