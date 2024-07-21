Известно, сколько Реал будет требовать за трансфер Лунина

До старта нового клубного сезона в топ-5 лигах остается не так много времени, однако будущее украинского кипера Андрея Лунина в "Реале" остается неопределенным.

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Лунин до сих пор колеблется , оставаться ли ему в Мадриде, и попытаться навязать конкуренцию Тибо Куртуа, или попробовать строить карьеру в другом клубе. На решение Лунина ждет и кипер "Челси" Кепа Аррисабалага, который готов вернуться в "Реал" чтобы быть вторым номером.

Готов к продаже Лунина и "Реал", который не любит, когда его игроки колеблются насчет своего будущего в команде. Чемпион Испании готов продать вратаря сборной Украины за 30 млн евро, рассказывает Marca в статье "Трансфер Лунина – это вопрос денег".

Несколько клубов готовы начать переговоры по трансферу Лунина. Ранее сообщалось, что среди них есть представители АПЛ.