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Защитник Хави Лопес - игрок Реал Сосьедада
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Сосьедад" приобрел у "Алавеса" левого защитника Хави Лопеса. Сумма трансфера составила около 7 млн евро, а 22-летний игрок подписал контракт с новым клубом до конца июня 2030 года.
"Я с большим энтузиазмом жду этого этапа. В Витории я чувствовал себя как дома, и мне было немного сложно принять решение, но когда тебе звонит "Реал Сосьедад", ты не можешь раздумывать дважды. Кроме того, игроки, которые перешли из "Сосьедада" в "Алавес", очень помогли мне принять решение. Переход в такой большой клуб - это шаг вперед в моей карьере, особенно учитывая то, как я выступал в последние годы. Играть в Лиге чемпионов было бы невероятно, а в этом году у нас есть Лига Европы, в которой я еще не играл", - заявил игрок после перехода.
Добавим, что в прошлом сезоне Хави Лопес сыграл 34 матча, где отметился голом и 3 ассистами.
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