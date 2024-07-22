Защитник Хави Лопес - игрок Реал Сосьедада

"Реал Сосьедад" приобрел у "Алавеса" левого защитника Хави Лопеса. Сумма трансфера составила около 7 млн евро, а 22-летний игрок подписал контракт с новым клубом до конца июня 2030 года.

"Я с большим энтузиазмом жду этого этапа. В Витории я чувствовал себя как дома, и мне было немного сложно принять решение, но когда тебе звонит "Реал Сосьедад", ты не можешь раздумывать дважды. Кроме того, игроки, которые перешли из "Сосьедада" в "Алавес", очень помогли мне принять решение. Переход в такой большой клуб - это шаг вперед в моей карьере, особенно учитывая то, как я выступал в последние годы. Играть в Лиге чемпионов было бы невероятно, а в этом году у нас есть Лига Европы, в которой я еще не играл", - заявил игрок после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Хави Лопес сыграл 34 матча, где отметился голом и 3 ассистами.