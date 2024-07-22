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Цыганков и Довбик представили новую третью форму Жироны
Одни из первых лиц каталонского клуба
Girona
Пресс-служба "Жироны" представиа третий комплект игровой формы на следующий сезон-2024/25.
Форма выполнена в сиреневом цвете. Стоит отметить, что в презентации также приняли участие украинские легионеры команды - нападающий Артём Довбик и вингер Виктор Цыганков.
Технический спонсор каталонского клуба - Etihad Airways.
Elegant i estilosa! ???????? #FOREVERDREAMING— Girona FC (@GironaFC) July 22, 2024
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Опубликовал: Александр Бураков
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