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Клуб Цыганкова может подписать защитника Сарагосы
Об этом сообщает Mundo Deportivo
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Алехандро Франсес находится в одном шаге от того, чтобы присоединиться к "Жироне". Каталонский клуб был полон решимости усилить свою заднюю линию, поскольку команда будет играть в еврокубке.
Центральный защитник, контракт которого с "Сарагосой" заканчивается менее чем через год, имеет предложения от нескольких команд Примеры, и его клуб уже смирился с тем, что придется его продать, чтобы он не ушел бесплатно. "Жирона" была самым привлекательным местом назначения для игрока и готова выложить за 21-летнего футболиста около 3 млн евро плюс бонусы, а также процент от будущей продажи.
Добавим, что в прошлом сезоне в Сегунде Алехандро Франсес провел 36 матчей, где отметился 3 голами и результативной передачей.
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