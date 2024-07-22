Японский вингер Реал Сосьедад может продолжить свою карьеру в Ливерпуле

Вингер "Реал Сосьедад" Такефуса Кубо может продолжить свою карьеру в "Ливерпуле".

Как сообщает Marca со ссылкой на японские СМИ, англичане заинтересовались игроком и намерены активировать опцию выкупа - 60 миллионов евро.

"Реал Сосьедад" приобрел Кубо у мадридского "Реала" летом 2022 года за 6,5 млн евро. В прошлом сезоне Такефуса провел 41 матч, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.