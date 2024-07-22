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Японский вингер Реал Сосьедад может продолжить свою карьеру в Ливерпуле

Испания

Такефуса Кубо может перейти в АПЛ

Японский вингер Реал Сосьедад может продолжить свою карьеру в Ливерпуле

Фото: Real Sociedad de Fútbol

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Вингер "Реал Сосьедад" Такефуса Кубо может продолжить свою карьеру в "Ливерпуле".

Как сообщает Marca со ссылкой на японские СМИ, англичане заинтересовались игроком и намерены активировать опцию выкупа - 60 миллионов евро.

"Реал Сосьедад" приобрел Кубо у мадридского "Реала" летом 2022 года за 6,5 млн евро. В прошлом сезоне Такефуса провел 41 матч, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Ливерпуль Такефуса Кубо
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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