Гюндоган имеет предложение от топ-клуба Катара

Центральный полузащитник Илкай Гюндоган присоединился к "Барселоне" только летом 2023 года, но уже в текущее трансферное окно футболист может покинуть команду.

Как сообщает Catalunya Radio, Гюндоган имеет заманчивое предложение по трехлетнему контракту от катарского клуба "Аль-Садд".

Гюндоган заинтересован в этом варианте, и "Барселона" готова отпустить его, чтобы уменьшить фонд заработной платы и облегчить трансферы Дани Ольмо и Нико Уильямса.