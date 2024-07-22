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Гюндоган имеет предложение от топ-клуба Катара

Испания

Аль-Садд заинтересовался хавбеком Барселоны

Гюндоган имеет предложение от топ-клуба Катара

Getty Images

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Центральный полузащитник Илкай Гюндоган присоединился к "Барселоне" только летом 2023 года, но уже в текущее трансферное окно футболист может покинуть команду.

Как сообщает Catalunya Radio, Гюндоган имеет заманчивое предложение по трехлетнему контракту от катарского клуба "Аль-Садд".

Гюндоган заинтересован в этом варианте, и "Барселона" готова отпустить его, чтобы уменьшить фонд заработной платы и облегчить трансферы Дани Ольмо и Нико Уильямса.

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Барселона Илкай Гюндоган Аль-Садд (Доха) Дани Ольмо Нико Уильямс
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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