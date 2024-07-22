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Форвард Севильи пропустил тренировку с командой
В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Севильи" Юссеф Эн-Несири сегодня, 22 июля, пропустил тренировку с командой.
По информации Фабрицио Романо, игрок не присутствовал на занятии из-за того, что футболист вскоре присоединится к "Фенербахче".
У Юссефа контракт с "Севильей" рассчитан до июня 2025 года. Футболист в прошлом сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 20 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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