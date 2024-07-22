  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Форвард Севильи пропустил тренировку с командой
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Севильи пропустил тренировку с командой

Испания

В чем причина?

Форвард Севильи пропустил тренировку с командой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Севильи" Юссеф Эн-Несири сегодня, 22 июля, пропустил тренировку с командой.

По информации Фабрицио Романо, игрок не присутствовал на занятии из-за того, что футболист вскоре присоединится к "Фенербахче".

У Юссефа контракт с "Севильей" рассчитан до июня 2025 года. Футболист в прошлом сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 20 голов и отдал 3 ассиста.

Читайте такжеАгент Родригеса подтвердил переговоры с Интером и предложение от клуба Ла Лиги
По теме
yellow-arrow
35 млн евро. Довбик находится в шаге от перехода в Атлетико
yellow-arrow
Гюндоган имеет предложение от топ-клуба Катара
yellow-arrow
Челси начал переговоры с голкипером Вильярреала
Фенербахче (Стамбул) Севилья Юссеф Эн-Несири
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости