Форвард Севильи пропустил тренировку с командой

Форвард "Севильи" Юссеф Эн-Несири сегодня, 22 июля, пропустил тренировку с командой.

По информации Фабрицио Романо, игрок не присутствовал на занятии из-за того, что футболист вскоре присоединится к "Фенербахче".

У Юссефа контракт с "Севильей" рассчитан до июня 2025 года. Футболист в прошлом сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 20 голов и отдал 3 ассиста.