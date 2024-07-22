35 млн евро. Довбик находится в шаге от перехода в Атлетико

Мадридский "Атлетико" намерен ускорить трансфер Артема Довбика. "Матрасники" уже согласовали условия личного контракта нападающего, и близки к достижению соглашения с "Жироной".

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Как сообщает AS, после продажи Альваро Мораты "Атлетико" сделал Довбика целью №1 на позицию форварда, и готов предложить "Жироне" за трансфер украинца фиксированные 30 млн евро и пять млн возможных бонусов. Журналист издания Relevo Маттео Моретто указывает, что клубы "близки к соглашению".

Ранее "Жирона" не планировала отпускать Довбика дешевле 40 миллионов евро. В борьбе за Довбика "Атлетико" опередил "Вест Хэм" и "Рому".

Довбик провел феноменальный сезон в составе "Жироны", став лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами. Это привлекло внимание не только "Атлетико", но и других европейских клубов.