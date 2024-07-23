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Источник: Лунин покинет Реал этим летом

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Источник: Лунин покинет Реал этим летом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин сменит клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Marca Карлос Карпио.

"Мне совершенно ясно, что Лунин покинет "Реал Мадрид". Они рассчитывают на то, что он не продолжит контракт и не собираются его отдавать (бесплатно в 2025 году - прим.).

Он (Лунин - прим.) сменил своего агента и подписал контракт с Жорже Мендешем", - заявил Карпио.

В прошлом сезоне 25-летний Лунин принял участие в 31 матче, в которых он пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин трансфер
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Опубликовал: Александр Бураков
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