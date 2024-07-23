Источник: Лунин покинет Реал этим летом

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин сменит клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Marca Карлос Карпио.

"Мне совершенно ясно, что Лунин покинет "Реал Мадрид". Они рассчитывают на то, что он не продолжит контракт и не собираются его отдавать (бесплатно в 2025 году - прим.).

Он (Лунин - прим.) сменил своего агента и подписал контракт с Жорже Мендешем", - заявил Карпио.