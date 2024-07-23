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Источник: Лунин покинет Реал этим летом
Инсайд из Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин сменит клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Marca Карлос Карпио.
"Мне совершенно ясно, что Лунин покинет "Реал Мадрид". Они рассчитывают на то, что он не продолжит контракт и не собираются его отдавать (бесплатно в 2025 году - прим.).
Он (Лунин - прим.) сменил своего агента и подписал контракт с Жорже Мендешем", - заявил Карпио.
В прошлом сезоне 25-летний Лунин принял участие в 31 матче, в которых он пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
???????? ???????????????????????? ???????? ???????????????????? ???????????? @Carpio_Marca— Radio MARCA (@RadioMARCA) July 22, 2024
????"Tengo claro que Lunin se va a ir del Real Madrid. Cuentan con que no va a seguir, pero no lo van a regalar"
????"Ha cambiado de representante y ha firmado con Jorge Mendes"
????#PizarraQuintana pic.twitter.com/FFt1ZDttnn
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