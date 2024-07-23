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Севилья хочет арендовать нападающего леверкузенского Байера
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Севилья" быстро пытается компенсировать потерю Юссефа Эн-Несири, который перейдет в "Фенербахче". Испанский клуб работает над арендным соглашением по игроку "Байера" Сердару Азмуну.
Контакты были начаты несколько недель назад, но финансовое положение "Севильи" оставляло мало пространства для маневров. Сердар Азмун имеет контракт с "Байером" до 2027 года. В прошлом сезоне "Рома" арендовала иранского нападающего и имела опцию выкупа, но, в итоге, не воспользовалась ею.
Добавим, что в прошлом сезоне Сердар Азмун провел 29 матчей, где отметился 3 голами и 4 результативными передачами.
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