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Севилья хочет арендовать нападающего леверкузенского Байера

Испания

Об этом сообщает Marca

Севилья хочет арендовать нападающего леверкузенского Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Севилья" быстро пытается компенсировать потерю Юссефа Эн-Несири, который перейдет в "Фенербахче". Испанский клуб работает над арендным соглашением по игроку "Байера" Сердару Азмуну.

Контакты были начаты несколько недель назад, но финансовое положение "Севильи" оставляло мало пространства для маневров. Сердар Азмун имеет контракт с "Байером" до 2027 года. В прошлом сезоне "Рома" арендовала иранского нападающего и имела опцию выкупа, но, в итоге, не воспользовалась ею.

Добавим, что в прошлом сезоне Сердар Азмун провел 29 матчей, где отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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