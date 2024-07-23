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Бетис проявляет интерес к защитнику сборной Швейцарии
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рикардо Родригес сейчас занимается поиском нового клуба на следующий сезон. У 31-летнего швейцарца закончился контракт с "Торино" и сейчас игрок находится свободным агентом.
По информации испанского издания со ссылкой на агента защитника Харуна Масуди, к игроку сейчас проявляют интерес "Бетис", "Олимпиакос", "Аль-Айн" и турецкие клубы. Учитывая универсальность швейцарца, он мог бы сыграть как на левом фланге, так и в центре обороны испанской команды. Мануэль Пеллегрини хочет укрепить защиту, поскольку в его распоряжении остался лишь один левый защитник, а также не хватает игроков в центре защиты.
Добавим, что в прошлом сезоне Рикардо Родригес провел 37 матчей, где отметился голом и 2 ассистами.
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