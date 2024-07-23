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Жирона ведет переговоры по трансферу вингера Тоттенхэма
Испанцы ищут замену Савио
Фото: Sky / Автор: неизвестен
С момента ухода Савио в "Манчестер Сити" "Жирона" еще не нашла ему замену. Однако клуб активно над этим работает.
По словам Фабрицио Романо, испанский клуб уже начал переговоры с "Тоттенхэмом" по трансферу вингера Брайана Хила.
Игрок не входит в планы главного тренера Анге Постекоглу, поэтому руководство клуба готовы его отпустить.
Напомним, что Брайан присоединился к "Тоттенхэму" летом 2021 года из «Севильи» за 25 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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