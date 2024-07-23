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В сети появилось видео ремонтных работ и Камп Ноу
Планы немного изменились
fc barcelona
Ранее руководство "Барселоны" сообщало, что реконструкция "Камп Ноу" будет завершена до конца года, что позволит клубу играть на обновленном домашнем стадионе уже в этом сезоне.
Однако видео, которое появилось в сети, показывает совсем иную картинку. Работник за камерой утверждает, что до конца реконструкции осталось примерно восемь лет.
@Neiraelvikingo @guijarro_en @Ramon_AlvarezMM @Eddy92_ 8 años para terminar las obras del Camp Nou. Qué cachondos los operarios!!! ???????????? pic.twitter.com/ZRSTHWVnMz— El_Mandarria (@El_Mandarria) July 21, 2024
В прошлом сезоне "Барселона" проводила все свои домашние матчи на стадионе "Монтжуик".
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