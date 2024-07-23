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В сети появилось видео ремонтных работ и Камп Ноу

Испания
Обновлено

Планы немного изменились

В сети появилось видео ремонтных работ и Камп Ноу

fc barcelona

Новина українською

Ранее руководство "Барселоны" сообщало, что реконструкция "Камп Ноу" будет завершена до конца года, что позволит клубу играть на обновленном домашнем стадионе уже в этом сезоне.

Однако видео, которое появилось в сети, показывает совсем иную картинку. Работник за камерой утверждает, что до конца реконструкции осталось примерно восемь лет.

В прошлом сезоне "Барселона" проводила все свои домашние матчи на стадионе "Монтжуик".

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Барселона Камп Ноу
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
23.07.2024 в 18:12
Не, в натуре, там работы ещё года на два, шо за куйня, ёп?
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Комментарии 4
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Вarcelinius
23.07.2024 в 18:12
Не, в натуре, там работы ещё года на два, шо за куйня, ёп?
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0
1
Dr. House (Поділля)
23.07.2024 в 17:46
Дослівно: Мама міа, тут роботи ще років на 8!. Алєнь, твій вихід! Що ти там скавучив про тривалий ремонт Сантьяго Бернабеу і розказував як швидко Камп Ноу, ой, Спотіфай Арена будується? Барсошлємазли включили нові важелі - @пиздили гроші з будівництва стадіона, щоб відсотки по боргам сплатити
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2
1
oda1979 (Запорожье)
23.07.2024 в 18:08
Так может это уже готовый стадион:))) только траву положить и можно играть:))
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0
2
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Вarcelinius
23.07.2024 в 18:28
Дохтур, если ты сейчас ответишь этому продажному ка.цапу оде, ПРОКЛЯНУ! Его можно только посылать накуй.
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