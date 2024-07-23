В сети появилось видео ремонтных работ и Камп Ноу

Ранее руководство "Барселоны" сообщало, что реконструкция "Камп Ноу" будет завершена до конца года, что позволит клубу играть на обновленном домашнем стадионе уже в этом сезоне.

Однако видео, которое появилось в сети, показывает совсем иную картинку. Работник за камерой утверждает, что до конца реконструкции осталось примерно восемь лет.

В прошлом сезоне "Барселона" проводила все свои домашние матчи на стадионе "Монтжуик".