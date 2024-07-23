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Испанский административный спортивный трибунал открыл дело против президента Ла Лиги

Испания
Обновлено

Тебас пока не отреагировал на эту ситуацию

Испанский административный спортивный трибунал открыл дело против президента Ла Лиги

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Испанский административный спортивный трибунал (TAD) решил открыть дело против президента Ла Лиги Хавьера Тебаса из-за сделки с CVC Capital Partners.

Жалобу на Тебаса подал мадридский "Реал", который утверждает, что президент Ла Лиги не придерживался надлежащей правовой процедуры при созыве срочной встречи летом 2021 года.

На этой встрече было одобрено соглашение с CVC Capital Partners, которое предусматривало инвестиции в размере 2 миллиардов евро в обмен на 10% телевизионных прав Ла Лиги на следующие 50 лет. "Реал", "Барселона" и "Атлетико" отказались от этой сделки.

В жалобе утверждается, что встреча была созвана только за 8 дней, вместо 10, которые требовались протоколом.

Если Тебаса признают виновным, ему может грозить отстранение от выполнения своих обязанностей президента Ла Лиги.

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Реал (Мадрид) Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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