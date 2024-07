Мбаппе снялся в рекламе китайской социальной сети

Килиан Мбаппе продолжает идти по стопам своего кумира Криштиану Роналду. Игрок после перехода в мадридский "Реал" начал сниматься в рекламе.

В сети появилось видео, на котором Мбаппе рекламирует китайскую платформу социальных сетей Xiaohongshu, аналог Instagram.

???????????????? Kylian Mbappé featuring in an advert for a social media app Xiaohongshu... ????



It has also been referred to as "Chinese Instagram."

