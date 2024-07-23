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Мбаппе снялся в рекламе китайской социальной сети

Испания

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Мбаппе снялся в рекламе китайской социальной сети

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Килиан Мбаппе продолжает идти по стопам своего кумира Криштиану Роналду. Игрок после перехода в мадридский "Реал" начал сниматься в рекламе.

В сети появилось видео, на котором Мбаппе рекламирует китайскую платформу социальных сетей Xiaohongshu, аналог Instagram.

Во вторник, 16 июля, "Реал Мадрид" официально представил Килиана Мбаппе как нового игрока команды на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

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Криштиану Роналду Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
centre goals
Опубликовал: Екатерина Власова
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