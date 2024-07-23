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Мбаппе снялся в рекламе китайской социальной сети
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе продолжает идти по стопам своего кумира Криштиану Роналду. Игрок после перехода в мадридский "Реал" начал сниматься в рекламе.
В сети появилось видео, на котором Мбаппе рекламирует китайскую платформу социальных сетей Xiaohongshu, аналог Instagram.
???????????????? Kylian Mbappé featuring in an advert for a social media app Xiaohongshu... ????— CentreGoals. (@centregoals) July 22, 2024
It has also been referred to as "Chinese Instagram."
pic.twitter.com/EXmCuCH7dB
Во вторник, 16 июля, "Реал Мадрид" официально представил Килиана Мбаппе как нового игрока команды на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
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