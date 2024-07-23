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Вильярреал продал Мохику в Мальорку

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Хоан Мохика сменил клуб

Вильярреал продал Мохику в Мальорку

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

23 июля защитник сборной Колумбии Хоан Мохика присоединился к "Мальорке".

Футболист подписал контракт с клубом до июня 2027 года.

"Добро пожаловать, Мохика!", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Хоан в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Осасуну", где сыграл 34 матча, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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Источник:
mallorca
Опубликовал: Екатерина Власова
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