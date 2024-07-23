Вильярреал продал Мохику в Мальорку

23 июля защитник сборной Колумбии Хоан Мохика присоединился к "Мальорке".

Футболист подписал контракт с клубом до июня 2027 года.

"Добро пожаловать, Мохика!", - говорится в заявлении клуба.

????⚫️ ????????????????????????????: Johan Mojica (31) nuevo jugador del #Mallorca ????????



???? Firma por 3 temporadas, llega traspasado desde el Villarreal. pic.twitter.com/wvNSpJXIeI — Guillermo Arango (@guilloarango) July 23, 2024

Напомним, что Хоан в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Осасуну", где сыграл 34 матча, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.