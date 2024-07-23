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Вильярреал продал Мохику в Мальорку
Хоан Мохика сменил клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
23 июля защитник сборной Колумбии Хоан Мохика присоединился к "Мальорке".
Футболист подписал контракт с клубом до июня 2027 года.
"Добро пожаловать, Мохика!", - говорится в заявлении клуба.
????⚫️ ????????????????????????????: Johan Mojica (31) nuevo jugador del #Mallorca ????????— Guillermo Arango (@guilloarango) July 23, 2024
???? Firma por 3 temporadas, llega traspasado desde el Villarreal. pic.twitter.com/wvNSpJXIeI
Напомним, что Хоан в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Осасуну", где сыграл 34 матча, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
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